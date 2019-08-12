Бизнесмена Меэлиса Лао могут приговорить к общественным работам

В соответствии с соглашением с прокуратурой 53-летний Меэлис Лао вместо семи месяцев и 28 дней тюремного заключения может быть приговорен к общественным работам.

58-летнему Виктору Тюлюкову, который находился под судом вместе с Лао, грозит до шести лет лишения свободы, из которых он должен будет отсидеть год.

Помимо остальных на сделку со следствием согласились 28-летний Сийм Коссар, которому грозят 728 часов общественных работ вместо почти двухлетнего тюремного заключения, и 44-летний Марк Рауль Лаанела, который должен быть приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Суд примет решение об утверждении соглашения 21 августа.

По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года подсудимые задержали 42-летнего мужчину, которого неоднократно избивали, угрожали физическим насилием и требовали выплатить один миллион евро, сообщила BNS пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик.

В частности, 28-летний Коссар обвиняется в незаконном лишении свободы, а 53-летний Лао - в пособничестве. Лаанела и Тюлюкова обвиняются в групповом вымогательстве в крупном размере и незаконном лишении свободы. Виктора также обвиняют в вооруженном ограблении», - отметила Кивистик.