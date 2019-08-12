Видео: одной рукой рулю, во второй телефон держу

По словам читателя, автобус фирмы Lux выезжал из зоны ожидания на эстонско-российской границе в Нарве и направился с пассажирами в сторону России. И хотя в салоне было много людей, а правила дорожного движения запрещают заниматься побочными делами, управляя транспортным средством, водитель спокойно одной рукой крутил баранку, а второй держал трубку мобильного телефона у уха.

Мы обратились в компанию Lux, с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос – нельзя ли оснастить водителей уважаемой фирмы системой handsfree, чтобы они не нарушали правила, но могли в случае необходимости пользоваться связью?

Член правления Lux Charter OÜ Яанус Кукк поблагодарил нас за то, что мы предоставили фирме это видео и заверил, что все водители предприятия уже оснащены системой, позволяющей говорить по телефону, не держа трубку в руках: «Как предприятие мы делаем все от себя зависящее, чтобы избежать подобных ситуаций, но, к сожалению, по этому видео видно, что нам снова и снова нужно напоминать водителям, что говорить по телефону за рулем запрещается. Мы поговорили и с водителей, он признал, что действительно сделал за рулем один короткий звонок».