Картина дня: подробности трагического пожара, опасное письмо и сбой в Telia

Экспертиза: 16-летнего подростка сожгли в деревне Кюкитая заживо

В конце июня в деревне Кюкитая Тартуской волости трагически оборвалась жизнь 16-летнего Каспара, которого нашли мертвым в сгоревшем доме. Судебная экспертиза установила, что во время поджога дома подросток еще был жив, и причиной его смерти стало отравление угарным газом. Читать далее...

Будьте бдительны: в Эстонии вновь активизировалась кастрюльная мафия

Жители Эстонии сообщают в соцсетях, что в Ойсу, волость Тюри, были замечены странствующие торговцы. Читать далее...

Аудит Госконтроля: в случае кризиса больницы с ситуацией не справятся

Госучреждения не готовы решать кризисные ситуации, предупреждает Государственный контроль в крайне критическом отчете по итогам аудита: под сомнение поставлено и то, смогут ли больницы предоставить помощь в случае возникновения ЧП. Читать далее...

Медики бьют тревогу: купание в Балтийском море опасно для здоровья

В Балтийском море объявились бактерии, которые представляют серьезную опасность для купающихся. Первый смертельный случай уже произошел в Германии. Читать далее...

Переговоры начались: как изменится пенсионная система в Эстонии?

На Тоомпеа в Доме Стенбока сегодня после летнего отпуска собрались председатели коалиционных партий, чтобы обсудить госбюджет и пенсионную реформу. Читать далее...

Возрастной ценз для водителей автобусов могут понизить до 21 года

Председатель правления столичного транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич предложил Министерству экономики инициировать поправки к Закону о дорожном движении, чтобы понизить возрастные ограничения для водителей общественного транспорта с 24 лет до 21 года. Читать далее...

Официальное предупреждение: если утром вы получили такое письмо, ни в коем случае не открывайте его!

Служба кибербезопасности CERT_EE Департамента государственной инфосистемы призывает людей не открывать содержащее вирус письмо, которое сегодня утром было разослано по многим почтовым ящикам. Читать далее...

«Переживаю за наше с сыном здоровье»: клиентку Maxima напугало сообщение об изъятии из продажи красной рыбы

«Сегодня наткнулась в магазине Maxima XXX на Линнамяэ-теэ на объявление об изъятии из продажи красной рыбы производства компании M.V. Wool AS. Я покупала эту рыбу два дня назад и успешно вчера ее съела. Естественно, на номер партии я не смотрела, а упаковку уже выкинула, - написала в редакцию Rus.Postimees читательница. – Когда я покупала эту рыбу, такого сообщения точно не было».

«Переписывают историю и разжигают межнациональую вражду»: Propastop собирает подписи для закрытия эстонских доменов Sputnik и Baltnews

Блог Propastop, посвященный анализу антиэстонской пропаганды, начал сбор подписей за закрытие эстонских доменов порталов Baltnews и Sputnik. Читать далее...

Как Россия вербует людей в странах Балтии