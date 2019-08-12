Вот это сумма! Смотрите, сколько штрафов выписала МуПо в этом году

За безбилетный проезд было выписано 1839 штрафов на общую сумму в 36 744 евро, за нарушение правил парковки автомобилей 8154 штрафа на общую сумму 163 920 евро.

За июль выписано 247 штрафов безбилетникам в общественном транспорте на 4940, нарушителям правил парковки автомобилей 819 штрафов на 16 016 евро,

Кроме того, в июле Муниципальной полиции пришлось также сделать устные разъяснения 796 раз, что несколько меньше, чем в декабре, делать устные разъяснения и предупреждения, занимаясь восстановлением ночного порядка и покоя людей - в декабре это пришлось делать 768 раз.

"Эти летом в городском пространстве самыми актуальными были распитие спиртныхъ напитков в общественных местах, асоциалы, парковка у зоопарка в непредусмотренном для этого месте, велотакси и исполняющие музыку без лицензии уличные музыканты",- сообщила в понедельник BNS пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.