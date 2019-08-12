Бывшие игроки сборной России подали в суд на российкую полицию

Бурчук отметил, что, помимо Алдонина, доверителями юриста являются и другие бывшие футболисты национальной команды. Это нынешний наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев и Андрей Каряка, известный по выступлениям за «Крылья Советов» и «Бенфику». Также к иску присоединились бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко, выступавший, в частности, за «Ростсельмаш» и ЦСКА.

«Дело связано с хищением денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 миллионов рублей. В Мосгорсуде мы взыскали компенсацию за нарушение разумного срока судопроизводства. Ее уже выплатили. Сейчас же мы обратились с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба по иску», — уточнил юрист.

Ранее стало известно об иске со стороны Алдонина. Футболист намерен взыскать с МВД 47,3 миллиона рублей, полагая, что следствие допустило ошибки в расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворечный».

Спортсмен заключил договор вклада с банком в 2013 году. Алдонин открыл счет на 48 миллионов рублей, однако в бухгалтерии банка отразилась другая транзакция. Злоумышленникам удалось вывести средства спортсмена.