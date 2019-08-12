Пьяные мужчины подвергли опасности четырехлетнего ребенка: пришлось вмешаться полиции

Отреагировавший на сообщение полицейский патруль объяснил нетрезвой компании, что в общественных местах алкоголь распивать нельзя, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, когда полицейские прибыли на место, ребенок был под присмотром. «Но людям все же объяснили, что за ребенком надо следить, особенно возле водоемов, где может подстерегать опасность», - сказала она.

После этого компания собрала свои вещи и вместе с ребенком покинула пляж. Однако через полтора часа в полицию поступило аналогичное сообщение, но на этот раз уже с улицы Пикк. Что характерно, это была та же компания.

«Полиция нашла двух употребляющих алкоголь мужчин и плачущего ребенка, - рассказывает Кейск. - Поскольку они не восприняли всерьез предупреждения полицейских и не позаботились о благополучии ребенка, патруль посадил четырехлетнего ребенка в машину и передал под опеку родных».