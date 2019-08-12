Пьяные мужчины подвергли опасности четырехлетнего ребенка: пришлось вмешаться полиции

В субботу около 15.30 в полицию сообщили, что у озера Вильянди трое пьяных мужчин употребляют алкоголь, а с ними рядом находится маленький ребенок.
Отреагировавший на сообщение полицейский патруль объяснил нетрезвой компании, что в общественных местах алкоголь распивать нельзя, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, когда полицейские прибыли на место, ребенок был под присмотром. «Но людям все же объяснили, что за ребенком надо следить, особенно возле водоемов, где может подстерегать опасность», - сказала она.
После этого компания собрала свои вещи и вместе с ребенком покинула пляж. Однако через полтора часа в полицию поступило аналогичное сообщение, но на этот раз уже с улицы Пикк. Что характерно, это была та же компания.
«Полиция нашла двух употребляющих алкоголь мужчин и плачущего ребенка, - рассказывает Кейск. - Поскольку они не восприняли всерьез предупреждения полицейских и не позаботились о благополучии ребенка, патруль посадил четырехлетнего ребенка в машину и передал под опеку родных».
О случившемся была проинформирована также мать ребенка, в дальнейшем за семьей будет наблюдать как полиция, так и другие компетентные службы.