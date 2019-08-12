В России смогут отчислять студентов при помощи искусственного интеллекта

С 2021 года в отдельных вузах России начнет использоваться искусственный интеллект для составления рекомендаций руководству университетов по отчислению студентов. Об этом сообщил директор Центра EDCrunch University на базе НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.

По мнению Киясова, применение новейших технологий "позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей".

Система будет анализировать так называемый цифровой след - совокупность информации о посещениях пользователя в цифровом пространстве. На этом основании будут оцениваться успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.

Решение будет принимать деканат

Внедрение системы начнется уже в этом году. Через два года в отдельных вузах будут действовать "опытные образцы", уточняет агентство РИА "Новости". Названия университетов, которые будут принимать участие в эксперименте, не уточняются.

При этом выводы системы будут носить рекомендательный характер, окончательное решение будет принимать деканат.

В Министерстве науки и высшего образования РФ инициативу пока не прокомментировали.