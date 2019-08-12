Соцсети о сбежавшем от протестов Путине и подаренной ему байкерами шапке: мерить не стал - побоялся, что загорится

В этот день Путин проводил время легко и с удовольствием - сам прокатился на мотоцикле «Урал» с коляской и прокатил на нем глав российских администраций Крыма и Севастополя, пишет «Радио Свобода», отмечая, что господствующей реакцией в соцсети на это мероприятие стало недоумение.