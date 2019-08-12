Соцсети о сбежавшем от протестов Путине и подаренной ему байкерами шапке: мерить не стал - побоялся, что загорится

В этот день Путин проводил время легко и с удовольствием - сам прокатился на мотоцикле «Урал» с коляской и прокатил на нем глав российских администраций Крыма и Севастополя, пишет «Радио Свобода», отмечая, что господствующей реакцией в соцсети на это мероприятие стало недоумение.
Горят миллионы гектар тайги.— Людмила (@LucieHarz) 10 августа 2019 г.
Наводнения в сибирских регионах. Две подряд трагедии, связанные с ядерным оружием, с многочисленными жертвами. В столице 60-тысячный митинг протеста. За последний месяц задержано больше 2000 человек.
А этот на мотоцикле с ряжеными байкерами катается pic.twitter.com/FF35sQ3CFY
Путин второй раз подряд валит из Москвы во время массовых протестов. Это не совпадение. Ему страшно и в случае чего, всё можно валить на Собянина.— Сибиряк (@SiberianMan) 10 августа 2019 г.
Пользователи удивились, что кому-то в Администрации президента вообще пришло в голову предложить Путину съездить на байк-шоу в Севастополь к Хирургу, который «является аллергеном даже в байк-тусовке».
Путин правда считает, что это круто и креативно? Сальные рожи мотоциклистов (не путать с настоящими байкерами) pic.twitter.com/EhpAmimXNt— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 августа 2019 г.
Президент адекватен или уже нет? https://t.co/II2l9Q1Cek— Геннадий Гудков (@gudkov_g) 10 августа 2019 г.
Шапка, подаренная Путину лидером клуба Александром «Хирургом» Залдостановым, навела на грустную мысль.
Путину байкеры подарили шапку. Мерять не стал, наверное побоялся, что загорится. . pic.twitter.com/1tlPbFbLG6— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) 10 августа 2019 г.
А я вообще рад за Путина. Старикан проводит время в своё удовольствие: то на батискафе катается, то на трёхколёсном мотоцикле с ручными байкерами. Хотел бы я так весело проводить время на пенсии.— Житель Саратова (@again4saratov) 10 августа 2019 г.
#Путин про байкеров: «мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России».— Сашка (@Ushakovec) 11 августа 2019 г.
Мужественные ребята это те, кто борется против коррупции и вранья, даже несмотря на угрозы уголовных дел, обысков и увечий от полицейских