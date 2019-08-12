Пн, 12.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
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Соцсети о сбежавшем от протестов Путине и подаренной ему байкерами шапке: мерить не стал - побоялся, что загорится

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Владимир Путин в Крыму.

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / AFP

Президент России Владимир Путин в день массовых протестов, которые 10 августа проходили не только в Москве, но и в других регионах России, уехал подальше от них - в Крым, на десятилетие проведения байк-шоу «Ночных волков», пишет NEWSru.

В этот день Путин проводил время легко и с удовольствием - сам прокатился на мотоцикле «Урал» с коляской и прокатил на нем глав российских администраций Крыма и Севастополя, пишет «Радио Свобода», отмечая, что господствующей реакцией в соцсети на это мероприятие стало недоумение.

Пользователи удивились, что кому-то в Администрации президента вообще пришло в голову предложить Путину съездить на байк-шоу в Севастополь к Хирургу, который «является аллергеном даже в байк-тусовке».

Шапка, подаренная Путину лидером клуба Александром «Хирургом» Залдостановым, навела на грустную мысль.

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