До 2700 евро: жителю Ивангорода грозит штраф за эстонское гражданство

В отношении 30-летнего жителя Ивангорода в России возбудили уголовное дело о двойном гражданстве, ему грозит штраф в размере до 2700 евро (200 000 рублей).
В августе было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ивангорода, который помимо российского паспорта пользовался правами гражданина Эстонии. Гражданство он получил в августе 2018 года, но в течение 60 дней россиянин не уведомил миграционные службы России о втором гражданстве, как того требует закон, сообщает rus.err.ee со ссылкой на новостной сайт 47news.
Уголовное дело, по данным СК, возбуждено по статье 330.2 УК РФ, которая предусматривает штраф до 2700 евро (200 000 рублей) или обязательные работы на срок до четырехсот часов.