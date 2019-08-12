До 2700 евро: жителю Ивангорода грозит штраф за эстонское гражданство

В августе было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ивангорода, который помимо российского паспорта пользовался правами гражданина Эстонии. Гражданство он получил в августе 2018 года, но в течение 60 дней россиянин не уведомил миграционные службы России о втором гражданстве, как того требует закон, сообщает rus.err.ee со ссылкой на новостной сайт 47news.