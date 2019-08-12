Ода СССР: пара из Вильнюса сдает туристам квартиру в стиле Чернобыля
На сайте для съема квартир Airbnb появилось объявление о сдаче жилища в Вильнюсе в советском стиле. На первый взгляд - ничего необычного! Таких «бабушатников» полно в каждом городе любой постсоветской страны. Однако есть здесь один нюанс: владельцы квартиры в объявлении сообщают, что для ее оформления они вдохновлялись сериалом «Чернобыль», ведь именно в этих районах снимали часть этого фильма, ставшего уже культовым, сообщает Русский TVNET со ссылкой на BoredPanda.
Как сообщалось ранее, большинство кадров из сериала были отсняты в Литве, в том числе в Вильнюсе.
Когда Линас и его девушка заметили в «Чернобыле» свой дом - они поняли, что нужно воспользоваться этим географическим и эстетическим совпадением.
Предприимчивые литовцы поменяли современную технику на старую модель и загрузили снимки квартиры на Airbnb.
Раса Юсинайте и Линас Марчищаускас - фотографы. Наверное именно поэтому у них получилось все оформить с таким вкусом. Советскую атрибутику, кстати, собирали всем городом.
После того, как пара дала интервью местному телеканалу LRT, ей начали присылать предметы декора из прошлого.
Особенно стараться им не пришлось: когда-то в этой квартире жили бабушка и дедушка Линаса, поэтому обстановка осталась нетронутой с 1970-х.
В кухне же будущие квартиросъемщики могут найти аутентичную советскую технику, которая, по словам владельцев квартиры, все еще работает, сладости и закуски той эпохи (но произведенные уже в наше время).
«От тарелок, из которых вы едите, до кроватей, в которых спите, — все аутентично и уникально, будто вы вернулись в СССР», — утверждают они.
По словам владельцев жилья, их постояльцы смогут опробовать жизнь советского гражданина, но с западным комфортом, так как в ванной комнате недавно был проведен ремонт, а на кухне есть современная техника.
При этом холодильник и стиральная машина в квартире аутентичные - советских времен.
Одни сутки в квартире стоят примерно 67 евро.