«Большая маленькая ложь»: чем примечателен один из главных сериалов лета

Пожалуй, главная причина повальной любви к «Большой маленькой лжи» — это честность, с которой рассказаны истории очень разных женщин, сталкивающихся с проблемами, в той или иной степени знакомыми очень многим. Сериал получил четыре премии «Эмми», столько же «Золотых глобусов» и две премии Гильдии актеров.

Первый сезон снят по одноименному роману Лианы Мориарти, второй — по ее роману «Действительно виновен». Продюсером выступила актриса Риз Уизерспун, сыгравшая в сериале беспокойную Мадлен Макензи. К ней присоединились Николь Кидман в роли жертвы семейного насилия Селесты Райт, звезда молодежных блокбастеров «Дивергент» Шейлин Вудли, сыгравшая пережившую изнасилование девушку, и Зои Кравиц, которая, несмотря на недостаток экранного времени, в первом сезоне перетягивает на себя внимание с более именитых коллег.

В центре сюжета — жизненные перипетии пяти женщин, которых до поры до времени связывают только их дети-первоклассники. Все меняется после гибели мужа героини Николь Кидман. С этого момента пятерку из Монтерея объединяет нечто более важное и страшное. Помимо этой основной сюжетной линии, сериал разветвляется и на побочные истории. Отношениям героинь в сериале отведено особое место. Некоторых связывает искренняя дружба, другие становятся подругами, а кто-то просто вынужденно находится в одной лодке с приятельницами по несчастью.

В первом сезоне зрителю до последней серии не рассказывали, чью смерть расследует полиция, а лишь подогревали интерес обрывочными эпизодами из полицейского участка и намеками, что в конце кому-то не поздоровится. Во втором секретов от зрителя уже нет и флер загадки, окутывавший первые серии, исчезает. В продолжении сериала все более четко и прозрачно, где-то даже более остросоциально и как следствие — чуть более плоско и скучно. Сериал от этого не слишком проигрывает, но некая таинственность и своеобразная романтика все-таки улетучиваются. Впрочем, винить создателей в этом не стоит — после развязки в конце первого сезона продолжать на той же ноте было бы невозможно.

Темы, затронутые создателями картины, общечеловеческие и глобальные. Но, пожалуй, самое интересное во «Лжи» — это ее злободневность и остросоциальность, а главное — как поданы женские истории. Сериал о женщинах мы привыкли воспринимать как что-то воздушное и несерьезное вроде «Секса в большом городе», где центральное место в жизни персонажей занимают покупки и любовные переживания. Если же речь шла о более глубоких и серьезных историях, то героини, как правило, смещались на второй план, оставаясь лишь подружками и женами. Но в «Большой маленькой лжи» все наоборот. Это женские истории, но они предельно сложны и серьезны, а мужские персонажи призваны лишь оттенять главных героинь.

Такой сериал стал возможен лишь в эпоху MeToo и Time's Up (движения против сексуального насилия и домогательств), когда общество, по крайней мере американское, стали интересовать женские проблемы. Ключевые темы «Большой маленькой лжи» — семейное насилие, последствия изнасилования, несчастливый брак и поиск себя.

Мэрил Стрип. ФОТО: Кадри из сериала

Во втором сезоне к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип, и своими ярчайшими моментами сериал обязан именно ей. Стрип сыграла убитую горем мать, приехавшую в Монтерей расследовать загадочную смерть сына, въедливую, эксцентричную и непредсказуемую особу, которая не вызывает симпатии, но притягивает взгляд. Героиня Стрип как никто чувствует ту самую большую маленькую ложь и подозревает всех главных действующих лиц. Ее дуэт с Кидман — лучшее во втором сезоне; чего только стоит сцена, где Стрип в голос кричит на семейном ужине, или финальное противостояние героинь в зале суда.