Результаты полицейского рейда: тяжелое ДТП повлияло на сознательность людей

"Мы видим, что люди стали активнее пристегиваться ремнями безопасности в загородных автобусах после ДТП в Клоогаранна, когда пострадало более двадцати человек. В одном автобусе, который перевозил детей, пристегнуты были все пассажиры, что особенно радует, - рассказал Кюттнер. - Те пассажиры, которые не воспользовались ремнями безопасности, объясняли это тем, что им надо было проехать всего одну остановку. Но если в автобусе есть ремни безопасности, надо пристегнуться. Неожиданная ситуация на дороге может возникнуть за несколько секунд, а ремень поможет избежать получения серьезных травм".