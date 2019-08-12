Пн, 12.08.2019
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  • Семейный конфликт привел к побоям: в Тарту тяжело пострадала женщина средних лет

Семейный конфликт привел к побоям: в Тарту тяжело пострадала женщина средних лет

Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Corbis / Scanpix

В конце прошлой недели в Тарту в результате семейного конфликта тяжело пострадала женщина средних лет.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в воскресенье в одной из квартир по улице Яама в ходе семейной ссоры была избита женщина 50 лет, в результате пострадавшей были нанесены тяжелые травмы.

По данным пресс-секретаря Лыунаской префектуры, скорая помощь доставила женщину в Клинику Тартуского университета.

Полиция занимается выяснение обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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