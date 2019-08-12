Семейный конфликт привел к побоям: в Тарту тяжело пострадала женщина средних лет

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в воскресенье в одной из квартир по улице Яама в ходе семейной ссоры была избита женщина 50 лет, в результате пострадавшей были нанесены тяжелые травмы.