Семейный конфликт привел к побоям: в Тарту тяжело пострадала женщина средних лет

В конце прошлой недели в Тарту в результате семейного конфликта тяжело пострадала женщина средних лет.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в воскресенье в одной из квартир по улице Яама в ходе семейной ссоры была избита женщина 50 лет, в результате пострадавшей были нанесены тяжелые травмы.
По данным пресс-секретаря Лыунаской префектуры, скорая помощь доставила женщину в Клинику Тартуского университета.
Полиция занимается выяснение обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело.