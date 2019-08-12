В России предложили кардинально изменить цены на лекарства

В России депутаты намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибьютера, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости.
Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и одной формой выпуска. Такая мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли, объясняет источник издания.
Еще одним нововведением может стать ограничение маркетинговых бонусов и введение запрета на эксклюзивные договоры, по которым в аптеках предлагают только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.
Кроме того, депутаты намерены обязать аптеки предоставлять не менее половины витринной площади именно российским лекарствам. При этом сотрудники аптек должны будут информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.