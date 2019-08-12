В России предложили кардинально изменить цены на лекарства

По данным издания, депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости.

Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и одной формой выпуска. Такая мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли, объясняет источник издания.

Еще одним нововведением может стать ограничение маркетинговых бонусов и введение запрета на эксклюзивные договоры, по которым в аптеках предлагают только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.