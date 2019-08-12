Журналисты нашли силовика, избившего в Москве задержанную девушку

Baza попросило руководство ГУ МВД по Москве проверить информацию о причастности Цыплакова к применению силы при задержании Дарьи Сосновской на улице Забелина в Москве, несмотря на отсутствие сопротивления. "Мы попытались связаться с Сергеем в социальных сетях, однако его аккаунт, который нам подсказали его коллеги, уже был изменен, из него удалили все фотографии. Сам Сергей с нами разговаривать отказался", - указывается далее в сообщении.

Baza обращается к руководству ГУ МВД по Москве и просит проверить информацию о причастности этого человека к преступлению, совершённому 10 августа на улице Забелина. Речь идёт о сотруднике полиции, ударившем активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот после задержания. pic.twitter.com/6fOeKpujYF — baza (@bazabazon) August 12, 2019

Видеоролик, демонстрирующий, как при задержании один из силовиков наносит девушке удар в живот, а затем ее заталкивают в автозак, был распространен в соцсетях 10 августа, после того, как в Москве закончилась акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. В общей сложности на акции было задержано более 300 человек, в том числе избитая девушка. Впоследствии ее освободили из отдела с повесткой в суд на 13 августа по части 5 статьи 20.2 КоАП.

На следующий день руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем микроблоге Twitter, что "за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве" будет выплачено вознаграждение 100 тысяч рублей.