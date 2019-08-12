В государственном бюджете зияет загадочная дыра

Поступления НДС оказались ниже запланированных в государственном бюджете, поэтому обозначенная в весеннем экономическом прогнозе Министерства финансов дыра в 55 миллионов евро по-прежнему сохраняется, пишет ERR.
В то же время подоходный налог с населения и социальный налог поступал лучше, чем прогнозировалось в государственном бюджете, поэтому занижение НДС в размере 55 миллионов не создает таких же отрицательных налоговых поступлений, но остается на уровне 26 миллионов, согласно весеннему прогнозу Министерства финансов.
Причина этой дыры, которая стала очевидной в конце прошлого года, неизвестна, и эстонские эксперты обосновывают это по-разному: они ссылаются на увеличение сбережений, замедление экономического роста или, например, на ускорение возврата налогов.
К настоящему времени можно сказать, что при сравнении в годовом исчислении уплаты НДС упали больше всего в строительстве, главным образом из-за снижения продаж зданий и сооружений.
«Если посмотреть по секторам, то строительство и автотранспорт были очень скудными в начале года, и если в большей или меньшей степени это относится к строительству, то в отношении транспортных средств мы уже наблюдаем всплеск в последние месяцы, и это больше не является серьезной проблемой», - сказал исполняющий обязанности руководителя департамента налоговой политики Министерства финансов Эрки Лыхмусте.