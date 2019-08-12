В государственном бюджете зияет загадочная дыра

В то же время подоходный налог с населения и социальный налог поступал лучше, чем прогнозировалось в государственном бюджете, поэтому занижение НДС в размере 55 миллионов не создает таких же отрицательных налоговых поступлений, но остается на уровне 26 миллионов, согласно весеннему прогнозу Министерства финансов.

Причина этой дыры, которая стала очевидной в конце прошлого года, неизвестна, и эстонские эксперты обосновывают это по-разному: они ссылаются на увеличение сбережений, замедление экономического роста или, например, на ускорение возврата налогов.

К настоящему времени можно сказать, что при сравнении в годовом исчислении уплаты НДС упали больше всего в строительстве, главным образом из-за снижения продаж зданий и сооружений.