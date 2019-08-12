В Таллинне появятся остановки с бесплатными яблоками

В рамках проекта владельцы садов смогут оставлять яблоки в специально обозначенных местах, чтобы избавиться от излишков. Подобные «яблочные остановки» появятся вблизи детских садов и мест скопления людей. Первые остановки появятся в Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Кесклинне, они будут постепенно открываться с середины августа.

Инициатор проекта Марика Юусу рассказала, что эта идея посетила ее в прошлом году, когда она не могла придумать, что же делать с урожаем яблок, оставшимся после приготовления соков и варенья.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина поддерживает это благотворительное начинание. «Проект яблочных остановок несет сразу несколько положительных аспектов – с одной стороны, владельцы садов смогут избавиться от лишнего урожая, с другой, местные яблоки смогут получить люди, у которых прежде не было такой возможности, ну и самое главное, что проект продвигает идею здорового питания, – сказала Бешкина. – Перед надвигающимся осенне-зимним сезоном нам необходимо запастись витаминами и питательными веществами. Здорово, что в Эстонии есть такие активные граждане, выступающие с таким замечательным проектом. Это подтверждает, что наше общество состоит из внимательных людей».

Инициативу поддерживает также Omnivа, которая доставит яблоки на остановки, а Pakendikeskus оснастит остановки необходимыми ящиками, которые, в свою очередь, изготовят в Pirrukastid OÜ и обошьют водонепроницаемой фанерой в EstinWood OÜ. Владельцы садов, которые не смогут самостоятельно отвезти яблоки на оборудованные остановки, смогут заказать услугу доставки. Пока такой услугой смогут воспользоваться лишь садоводы из районов Виймси, Маарду, Лоо, Юри, Лаагри и Харку.