В Италии обломки самолета ранили людей и повредили десятки машин

Воздушное судно взлетало из римского аэропорта Леонардо да Винчи в Фьюмичино. Обломки металла размером примерно от 10 до 20 сантиметров упали на находившиеся внизу дома, автомобили и людей. Они нанесли легкие травмы нескольким местным жителям, повредили 25 автомобилей и 12 построек в основном в районе Isola Sacra.

Мэр городка Фьюмичино Эстерино Монтино подтвердил инцидент на своей странице в Facebook. Мэр сообщил, что у самолета, поднимающегося в воздух, взорвался один из двигателей, и лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. При этом осколки двигателя повредили припаркованные машины и садовые постройки. Мэр сообщил, что местная и государственная полиция, пожарные, карабинеры и представители органов гражданской обороны выехали на место, чтобы устранить последствия произошедшего.