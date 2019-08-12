Постоянно меняющийся перекресток в Нарве снова ремонтируют

Перекресток улиц Пушкина, Вайвара и Вакзали в Нарве безусловно является самым изменчивым в Нарве. За последний год он уже несколько раз был переделан. Теперь на нем снова работает дорожная техника, а водители объезжают препятствия - кто-то при этом руководствуется знаками, а кто-то - собственной логикой.
Перекресток в самом начале улицы Пушкина в Нарве стал кольцевым в сентябре прошлого года - в рамках проекта строительства велосипедно-пешеходных дорожек по всему городу.
Первоначально кольцо было собрано из секций металлического забора, затем его заменили на пластиковые дорожные барьеры красного и белого цветов. В июне этого года к кольцу добавились другие элементы из тех же пластиковых барьеров.
В конце июля кольцевого перекрестка уже не было, хотя с одной стороны знак “круговое движение” некоторое время еще оставался - забыли убрать. Также в ходе работ прямо на проезжей части оказались два столба со знаками “пешеходный переход”.
На официальном сайте Нарвы Департамент городского хозяйства сообщал, что изменения на перекрестке связаны со строительством ливневой канализации.
Вероятно, корреспондент Rus.Postimees сумел отследить не все появления и исчезновения кольца. Так пользователь Фейсбука Helga Sem писала в группе, посвященной дорожному движению в Нарве:
“То тут ехали - круг был, то вдруг его не было, потом снова появился, и теперь снова убрали… Что они делают в этом году, тренируют водителей?”
Кроме появления и исчезновения самого кольца, на перекрестке несколько раз появлялись и исчезали дорожные знаки.
Теперь на перекрестке улиц Пушкина, Вайвара и Вакзали снова работает дорожная техника. На месте кольца появились временные знаки, которые направляют водителей, движущихся в сторону вокзала… на встречную полосу. В реальности, как показало наблюдение, большинство водителей все-таки держатся правой стороны дороги, подчиняясь скорее логике, чем требованию знаков.
Департамент городского хозяйства сообщил, что 14 августа этот перекресток и начало улицы Пушкина из-за ремонтных работ также будут полностью закрыты для движения. Транспорт будет направляться в объезд по улицам Графова и Первого мая.