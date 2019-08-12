Постоянно меняющийся перекресток в Нарве снова ремонтируют

Перекресток в самом начале улицы Пушкина в Нарве стал кольцевым в сентябре прошлого года - в рамках проекта строительства велосипедно-пешеходных дорожек по всему городу.

Первоначально кольцо было собрано из секций металлического забора, затем его заменили на пластиковые дорожные барьеры красного и белого цветов. В июне этого года к кольцу добавились другие элементы из тех же пластиковых барьеров.

В июне 2019 года перекресток в начале улицы Пушкина в Нарве выглядел так. ФОТО: Facebook / Игорь Черёмушкин

В конце июля кольцевого перекрестка уже не было, хотя с одной стороны знак “круговое движение” некоторое время еще оставался - забыли убрать. Также в ходе работ прямо на проезжей части оказались два столба со знаками “пешеходный переход”.

На официальном сайте Нарвы Департамент городского хозяйства сообщал, что изменения на перекрестке связаны со строительством ливневой канализации.

В июле 2019 года перекресток в начале улицы Пушкина в Нарве изменился. ФОТО: Facebook / Юрий Рауд

Вероятно, корреспондент Rus.Postimees сумел отследить не все появления и исчезновения кольца. Так пользователь Фейсбука Helga Sem писала в группе, посвященной дорожному движению в Нарве:

“То тут ехали - круг был, то вдруг его не было, потом снова появился, и теперь снова убрали… Что они делают в этом году, тренируют водителей?”

Кроме появления и исчезновения самого кольца, на перекрестке несколько раз появлялись и исчезали дорожные знаки.

Теперь на перекрестке улиц Пушкина, Вайвара и Вакзали снова работает дорожная техника. На месте кольца появились временные знаки, которые направляют водителей, движущихся в сторону вокзала… на встречную полосу. В реальности, как показало наблюдение, большинство водителей все-таки держатся правой стороны дороги, подчиняясь скорее логике, чем требованию знаков.