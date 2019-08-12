Продовольственная война: цены в столовой Европарламента заставили чиновников взбунтоваться

Недавнее повышение цен произошло в то время, когда большинство членов Европарламента и персонал находились в отпуске или работали за пределами Брюсселя. В некоторых случаях рост цен на продукты питания в столовой парламента составляет более 25 процентов.

Например, если раньше картофель фри к жаркому стоил 2 евро, сейчас его стоимость подскочила подскочил до 2,5 евро, в то время как стоимость супа выросла с 80 центов до 1 евро.

Повышение цен происходит частично из-за бельгийского налога с оборота, который ранее не учитывался в столовой Европейского парламента, и частично из-за новых контрактов с поставщиками услуг, которые вступили в силу 5 августа.

«Суп - это одно, но салат-бар и даже кофе стоят намного дороже», - сказал изданию Politico политик из Польши, работающий в Европарламенте, изучая выбор закусок за 8 евро.

По словам представителя парламента, планировалось добавить налог с оборота к цене блюд и заключить новые контракты с поставщиками питания для сотрудников, как до, так и после того, как в декабре прошлого года был объявлен новый тендер.

Тем не менее, профсоюз подал официальную жалобу на повышение цен, утверждая, что люди не были достаточно предупреждены о повышении цен, и что некоторым чиновникам в последние дни был преподнесен неприятный сюрприз в кассе столовой.

Здание Европейского парламента в Брюсселе. ФОТО: JULIEN WARNAND / EPA / Scanpix

Ситуация усугубляется тем, что в столовой Европейской комиссии и Совета Европы еда стоит значительно дешевле.

Например, в прошлый четверг суп из фасоли и пасту подали в штаб-квартире комиссии в Берлаймонте всего за 63 цента. В том же здании парламента суп минестроне стоил 1,3 евро, и даже луковый суп, который был блюдом дня, стоил целый евро.

В салатном баре также высокие цены: в здании парламента 100 грамм салата стоят 1,3 евро, а в в Европейской комиссии - 82 цента.

Быть веганом в парламенте тоже дорого, овощной кус-кус на прошлой неделе стоил 7,5 евро, в то время как овощное блюдо для из чили в столовой комиссии стоит 4,95 евро.

В Совете Европейского союза, где проходят саммиты руководителей стран ЕС, все столовые сейчас закрыты, но в целом там цены ниже, чем в парламенте.