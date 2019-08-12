Переговоры начались: как изменится пенсионная система в Эстонии?

В четыре часа начались переговоры, в которых принимают участие председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме, премьер-министр Юри Ратас и министр государственного управления Яак Ааб. Позднее к ним присоединился министр социальных дел Танель Кийк.

Сеэдер сказал Postimees, что переговоры могут продлиться до полуночи.

По словам министра финансов Мартина Хельме, сегодня будут говорит на темы, которые требуют принятия политического решения. «У нас вторая пенсионная ступень, там нужно принять некоторые принципиальные решения. У нас есть большие инвестиции, госнедвижимость в портфелях, в отношении которой нужно принять решение — что берем, что оставляем и есть текущие открытые вопросы, которые хорошо обсудить в рабочем формате», - сказал Хельме.

О кандидатах на пост госпрокурора, по словам Хельме, сегодня речь идти не будет. «Если кто-то поднимет эту тему, конечно, обсудим, но у нас своего кандидата нет. Мы говорили, что кандидат, которые сейчас представлен общественности, нашей поддержки не получит. Но это дело министра юстиции найти кандидата, которого поддержит все правительство», - прокомментировал Хельме.

По словам Мартина Хельме, реформа второй пенсионной ступени и внеочередное повышение пенсии не только план партии «Отечество», но и всего правительства. «Это согласованный в коалиционном договоре вопрос и, безусловно, мы воплотим его в жизнь. Эти вопросы формально не связаны, но фактически касаются всей пенсионной системы».

По мнению министра финансов, такие вещи нужно обсуждать сразу, поскольку если пенсионная ступень претерпит значительные изменения, это скажется на всей пенсионной системе. «Существенная связь неизбежна», - добавил Мартин Хельме.

Хелир-Вальдор Сеэдер сказал, что сегодня пройдет обычное совещание, на котором соберутся председатели. На повестке дня будут все актуальные темы жизни в Эстонии, начиная от сланцевой энергетики и бюджета, и заканчивая второй пенсионной ступенью. «Я не думаю, что окончательные решения будут приняты сегодня», - сказал Сеэдер.

По поводу второй пенсионной ступени и внеочередного повышения пенсии Сеэдер сказал, что все три участника коалиции делают все для того, чтобы оба пункта были воплощены в жизнь, но они, безусловно, не будут воплощены вместе. «Это разные вещи. Круг вопросов различный», - сказал Сеэдер.

«То, что касается пенсионной реформы, это разумная реформа и одно из крупнейших и ожидаемых за последние годы изменений, а также очень важное».

«Люди должны очень четко понимать, что значит покинуть вторую пенсионную ступень. При каких условиях это произойдет, в течение какого времени, как будут производиться выплаты. Эти вещи должны быть известны человеку сразу. Было бы безответственно сказать, что мы делаем это добровольно, человек выходит, а затем, через год, мы узакониваем эти условия. Так я эту реформу, конечно, представить не могу », - добавил он.