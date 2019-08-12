Процесс по делу бывшего вице-мэра Каяра Лембера начнется следующей весной

Тартуский уездный суд в понедельник на предварительном заседании решил, что процесс по обвинению в содействии мошенничеству, предъявленному предпринимателю в секторе строительства Яаго Роосманну, бывшему вице-мэру Тарту Каяру Лемберу и еще шести лицам, а также восьми коммерческим объединениям, начнется 18 мая 2020 года.
В соответствии с обвинением, обвиняемые в период с 2006 по 2015 годы совместно с Роосманном нечестным путем оформили ходатайства о пособиях от Фонда развития предпринимательства (EAS) и от Департамента регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы тем самым содействовать экономической деятельности разных лиц и коммерческих объединений, либо с тем, чтобы получить возможность использования пособия не по назначению. В общей сложности обвиняемые сумели получить пособия 36 раз для 10 объектов на общую сумму в 1,8 млн евро.
Для обеспечения замещения конфискации имущества, добытого преступным путем, по ходатайству прокуратуры арестованы десять объектов недвижимости и прочее имущество на общую сумму почти в 1,5 млн евро.
Уголовное дело расследовало бюро по раскрытию экономических преступлений Центральной криминальной полиции, расследованием руководила Лыунаская окружная прокуратура.