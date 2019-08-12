Процесс по делу бывшего вице-мэра Каяра Лембера начнется следующей весной

В соответствии с обвинением, обвиняемые в период с 2006 по 2015 годы совместно с Роосманном нечестным путем оформили ходатайства о пособиях от Фонда развития предпринимательства (EAS) и от Департамента регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы тем самым содействовать экономической деятельности разных лиц и коммерческих объединений, либо с тем, чтобы получить возможность использования пособия не по назначению. В общей сложности обвиняемые сумели получить пособия 36 раз для 10 объектов на общую сумму в 1,8 млн евро.