Фото: из-за строительства Рейди-теэ образовались пробки

В направлении от центра города две полосы движения соединятся в одну полосу перед магазином, находящимся в здании «Черный лебедь» на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска (Нарвское шоссе 90). Полоса вновь разделяется на две после здания по адресу Нарвское шоссе, 100. В направлении центра города полосы объединены и разделены в тех же местах, но в противоположном направлении.