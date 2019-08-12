Фото: из-за строительства Рейди-теэ образовались пробки

Сегодня с раннего утра и до конца недели в связи со строительством Рейди-теэ изменилась организация движения на Нарвском шоссе, передает Postimees.
В направлении от центра города две полосы движения соединятся в одну полосу перед магазином, находящимся в здании «Черный лебедь» на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска (Нарвское шоссе 90). Полоса вновь разделяется на две после здания по адресу Нарвское шоссе, 100. В направлении центра города полосы объединены и разделены в тех же местах, но в противоположном направлении.
Старейшина Кесклинн Владимир Свет сказал, что поскольку из-за светофоров некоторые участки дороги становятся пунктом торможения и остановки, они требуют более прочного покрытия, что влечет за собой обширные строительные работы по укреплению дорожного покрытия. «Просим всех участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и по возможности использовать параллельные улицы Лаагна-теэ и Гонсиори», - посоветовал Свет.
Строительные работы на данном отрезке дороги будут завершены 17 августа к вечеру. Затем схема движения 2+2 ряда движения будет восстановлена.