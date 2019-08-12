В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело младенца

Пресс-служба главного управления СК РФ по Московской области сообщила, что в ночь на 11 августа шесть грузовиков из Раменского доставили мусор в комплекс переработки отходов "Прогресс". Когда отходы из машин переместили на конвейерную ленту для сортировки, работники комплекса обнаружили тело младенца.