ФБК: четырехлетний внук российского чиновника купил квартиру за полмиллиарда рублей

Подробности о недвижимости внука Эбзеева в небольшом видеоролике сообщила юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. По ее словам, около десяти лет назад Артур Эбзеев, которому тогда было всего четыре года, приобрел двухэтажную квартиру площадью 274 квадратных метра в элитном доме во 2-м Зачатьевском переулке. Рыночная стоимость этой квартиры составляет 500 млн рублей. Таких денег ни у деда Артура Эбзеева, который в ту пору был главой Карачаево-Черкесии, ни у его отца, который занимал должность заместителя директора Пенсионного фонда РФ, быть не могло.

"Это один из редких случаев, когда можно сказать, что объяснить эту покупку каким-либо законным способом – невозможно. Нет такого сценария, при котором в семье чиновников могли оказаться лишние полмиллиарда на квартиру. На всякий случай отчитаемся. Мы миллионом разных способов проверили, не является ли "Артур Эбзеев покупатель квартиры" каким-то другим Артуром Эбзеевым. Взрослым и богатым. Нет. Во-первых, это единственный существующий Артур Борисович Эбзеев. Вы можете сами проверить, просто введя его имя в поисковик. Единственные два упоминания – упоминания школьника", – говорится в публикации.

Два чиновника. Эбзеев старший - отвечает за недопуск независимых кандидатов на всех уровнях.И Эбзеев младший - бывший замглавы Пенсионного фонда, а сейчас директор МРСК Юга. В их семье нашлось 500 млн на квартиру. Покупку оформили на 4-х летнего ребенка. https://t.co/wo68fXtqQg pic.twitter.com/z3BS4FN8gk — Отдел расследований (@otdel_r) 12 августа 2019 г.

Второй аргумент в пользу родства этого Артура Эбзеева с членом ЦИК Борисом Эбзеевым заключается в том, что ему же (Артуру Эбзееву) принадлежит квартира в Крылатском, адрес которой использует для регистрации своих машин его отец – Борис Эбзеев-младший. Его дата рождения совпадает с датой рождения сына Эбзеева-старшего.