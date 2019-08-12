В Кохтла-Ярве дотла сгорел дом, погиб человек

Сегодня вечером в Кохтла-Ярве огонь уничтожил садовый домик, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего человека.
Сегодня в 18.13 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города вблизи седьмой школы горит садовый домик. Звонивший видел огонь и дым.
Позже огонь стал черным, языки пламени достигли четырех-пяти метров в высоту.
Когда спасатели прибыли на место горел садовый домик 3х3, его полностью уничтожил огонь.
В ходе работ по тушению спасатели нашли одного погибшего. В 18.48 пожар был ликвидирован. На месте работала команда спасателей из Йыхви.