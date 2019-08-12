Пн, 12.08.2019
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  • В Кохтла-Ярве дотла сгорел дом, погиб человек

В Кохтла-Ярве дотла сгорел дом, погиб человек

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Сегодня вечером в Кохтла-Ярве огонь уничтожил садовый домик, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего человека.

Сегодня в 18.13 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города вблизи седьмой школы горит садовый домик. Звонивший видел огонь и дым.

Позже огонь стал черным, языки пламени достигли четырех-пяти метров в высоту.

Когда спасатели прибыли на место горел садовый домик 3х3, его полностью уничтожил огонь.

В ходе работ по тушению спасатели нашли одного погибшего. В 18.48 пожар был ликвидирован. На месте работала команда спасателей из Йыхви.

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