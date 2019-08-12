В Кохтла-Ярве дотла сгорел дом, погиб человек

Сегодня в 18.13 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города вблизи седьмой школы горит садовый домик. Звонивший видел огонь и дым.

Позже огонь стал черным, языки пламени достигли четырех-пяти метров в высоту.

Когда спасатели прибыли на место горел садовый домик 3х3, его полностью уничтожил огонь.