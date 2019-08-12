На Путина пожаловались в ГИБДД

Как отметил Чихунов, 10 августа во время байкерского шоу "Ночных волков" гражданин Путин Владимир Владимирович с неустановленными лицами ехал по Севастополюбез шлема на мотоцикле "Урал".

Юрист призвал привлечь президента к ответственности по статье о нарушении правил применения мотоциклетных шлемов.

Между тем депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников в связи с ездой Путина на мотоцикле без шлема обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Политик был обеспокоен организацией активного отдыха президента.

Хомутинников попросил проверить информацию о поездке главы государства и принять меры, чтобы устранить нарушение законов, пишет "Медуза".