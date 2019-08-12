Пн, 12.08.2019
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На Путина пожаловались в ГИБДД
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Владимир Путин на мотоцикле.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Житель Владивостока, юрист Максим Чихунов попросил ГИБДД Севастополя привлечь к административной ответственности президента России Владимира Путина, поскольку политик ехал на мотоцикле без шлема, передает "Медуза".

Как отметил Чихунов, 10 августа во время байкерского шоу "Ночных волков" гражданин Путин Владимир Владимирович с неустановленными лицами ехал по Севастополюбез шлема на мотоцикле "Урал". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#байкшоу #путин

Публикация от Andrey Kulagin (@kulagin_am)

Юрист призвал привлечь президента к ответственности по статье о нарушении правил применения мотоциклетных шлемов.

Между тем депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников в связи с ездой Путина на мотоцикле без шлема обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Политик был обеспокоен организацией активного отдыха президента.

Хомутинников попросил проверить информацию о поездке главы государства и принять меры, чтобы устранить нарушение законов, пишет "Медуза".

В Кремле, Генпрокуратуре и ГИБДД пока не прокомментировали заявление Чихунова.

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