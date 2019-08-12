Размером с пирамиду Хеопса: опасен ли приближающийся к Земле астероид?

Астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в понедельник на сайте копорации, передает Newsru.

"Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км", - говорится в сообщении.

В госкопорации отметили, что это расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, но даже при этом факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения. "Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) отслеживает данный объект по заданиям Российской академии наук", - добавили в Роскосмосе.

В пресс-службе также уточнили, что потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (примерно 384 тыс. км).

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным космического агентства США, диаметр небесного тела достигает 160 метров.