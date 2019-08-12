Пн, 12.08.2019
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  • За час 15 нарушений: передвижную камеру испытали на еще одном перекрестке

За час 15 нарушений: передвижную камеру испытали на еще одном перекрестке

Передвижная камера измерения скорости.

ФОТО: Eero Vabamägi

Уже в начале июля этого года по всей Эстонии сотрудники полиции начали использовать передвижные камеры измерения скорости, одна из таких камер фиксирует скорость и на дорогах острова Сааремаа, об этом пишет уездная газета Saarte Hääl.

В понедельник камеру опробовал у кольцевого перекрестка Кихельконна старший сотрудник погранохраны Курессааре Марк Лейнер. В течение почти 45 минут с помощью камеры удалось выявить 15 нарушителей скоростного режима, однако штрафы им пока не выписывают, поскольку камера работала в тестовом режиме.

«Превышение скорости именно на этом участке для нас не новость, к сожалению, здесь водители очень часто едут быстрее 50 км/ч. Передвижная камера на острове Сааремаа как раз и будет работать там, где таких болевых точек больше всего и где движение опаснее всего», - отметил Лейнер.

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