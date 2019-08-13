Процесс Сависаара продолжается: во вторник перед судом предстанет Велло Кунман

На состоявшемся 18 июня этого года заседании суд заслушал показания свидетеля, связанного с обвиняемым Велло Кунманом, его зятя Роме Арумаа. Во вторник суд продолжит рассмотрение эпизодов, связанных с Кунманом.

Бизнесмен Хиллар Тедер 19 июня признал в суде, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд в тот же день освободил Тедера от участия в судебном процессе.

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении скрытно финансировавшего Центристскую партию предпринимателя Хиллара Тедера по оппортунитету.

Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.

19 июня суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное делопроизводство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на договоренность в части вынесения наказания.

В конце декабря прошлого года госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.

В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.