Футболисты стали жертвами мафиозных войн

После нападения двоих злоумышленников с ножом на игроков в центре Лондона 26 июля за футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная мафия. Теперь лондонские бандиты объявили за Озилом и Колашинацом охоту, а их заступники предупреждают спортсменов о возможных повторных нападениях.