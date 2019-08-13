Вт, 13.08.2019
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Полиция и департамент шоссейных дорог: ребенку необходим положительный пример родителей

Пешеходный переход. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala/Scanpix

Вероятность того, что юный пешеход или велосипедист попадет ДТП, в два раза выше по сравнению со взрослыми участниками дорожного движения. В этом году по состоянию на начало августа на нерегулируемых пешеходных переходах уже произошло 25 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в возрасте до 18 лет. За весь 2018 год таких ДТП было 41.

Поведение ребенка на дороге – это отражение того, как ведут себя взрослые. Чтобы научиться безопасно передвигаться, ребенку нужен опыт, но родители зачастую не задумываются о том, что ребенок, которого всегда отвозят в школу на машине, не имеет достаточно навыков в роли пешехода. Взрослея, дети чаще попадают в ситуации, в которых им самим приходится принимать решения и находить самую безопасную траекторию движения.

„Правильный пример родителя и совместное прохождение дороги школу поможет ребенку получить навыки безопасного передвижения. Но роль в формировании поведения детей на дороге имеют и другие взрослые, которые своим поведением влияют на то, какие решения в ситуациях на дороге принимают дети", – говорит эксперт отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорога Эве-Май Валдна.

Важно показать ребенку, какое поведение на дороге будет безопасно, а не подчеркивать то, что у ребенка всегда есть преимущество в роли пешехода. Особенно это касается пересечения нерегулируемых пешеходных переходов – в случае ДТП всегда больше всего страдают пешеходы, как самые незащищенные участники дорожного движения.

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, сейчас, перед началом учебного года, – самое подходящее время вместе с ребенком изучить дорогу в школу, пройти этот путь вместе несколько раз, заметить все возможные риски и опасности, а также оценить, насколько ребенок готов к тому, чтобы самостоятельно добираться в школу.

„Если ребенок добирается в школу на школьном автобусе или общественном транспорте, то в этом случае родителям надо оценить, насколько безопасно для ребенка пересечение дороги у автобусных остановок, и найти самый безопасный вариант", – сказал Кулламяэ. "В этом году чаще происходят ДТП с участием автобусов, поэтому важно объяснить ребенку, что если в автобусе есть ремень безопасности, то обязательно надо пристегнуться".

Кулламяэ добавил, что, как и в предыдущие годы, полицейские будут работать в первые школьные дни в усиленном составе. "По всей Эстонии на улицах с 1 по 3 сентября будет больше полицейских для успокоения дорожного движения. Надеемся, что учебный год начнется безопасно", – сказал он.

Кампания Департамента шоссейных дорог "Ты подаешь пример, они становятся внимательнее" пройдет с 13 августа до 9 сентября. Целевой группой кампании являются родителей детей детсадовского возраста и школьников 1-6 классов. Например, в рамках кампании пройдут тематические мероприятия в детских садах. Также Департамент шоссейных дорог приглашает родителей принять участие в тематической неделе "Вместе с ребенком пешком", которая пройдет с 28 августа по 1 сентября, цель которой – обратить внимание на необходимость обучению безопасному движению на дорогах вместе с ребенком. Больше информации и полезные советы можно найти на данном сайте.

Статистика по ДТП по уездам

Уезд

ДТП за 7 месяцев 2019 года

Погибшие*

Пострадавшие*

Харьюмаа

447

7

575 (92)

Ляэнемаа

19

1

27 (2)

Ляэне-Вирумаа

24

0

37 (4)

Ида-Вирумаа

55

3

65 (16)

Ярвамаа

15

3

23 (7)

Йыгевамаа

20

5 (1)

21 (1)

Пярнумаа

51

2

74 (10)

Сааремаа

16

0

18 (3)

Хийумаа

5

1

8 (3)

Вильяндимаа

22

3

25 (2)

Вырумаа

15

0

17 (0)

Тартумаа

73

5 (1)

80 (11)

Валгамаа

14

0

18 (2)

Рапламаа

19

3

22 (3)

Пылвамаа

11

0

16 (3)

* среди них дети в возрасте до 17 лет включительно

Источник: Департамент полиции и погранохраны

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