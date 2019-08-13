Полиция и департамент шоссейных дорог: ребенку необходим положительный пример родителей

Поведение ребенка на дороге – это отражение того, как ведут себя взрослые. Чтобы научиться безопасно передвигаться, ребенку нужен опыт, но родители зачастую не задумываются о том, что ребенок, которого всегда отвозят в школу на машине, не имеет достаточно навыков в роли пешехода. Взрослея, дети чаще попадают в ситуации, в которых им самим приходится принимать решения и находить самую безопасную траекторию движения.

„Правильный пример родителя и совместное прохождение дороги школу поможет ребенку получить навыки безопасного передвижения. Но роль в формировании поведения детей на дороге имеют и другие взрослые, которые своим поведением влияют на то, какие решения в ситуациях на дороге принимают дети", – говорит эксперт отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорога Эве-Май Валдна.

Важно показать ребенку, какое поведение на дороге будет безопасно, а не подчеркивать то, что у ребенка всегда есть преимущество в роли пешехода. Особенно это касается пересечения нерегулируемых пешеходных переходов – в случае ДТП всегда больше всего страдают пешеходы, как самые незащищенные участники дорожного движения.

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, сейчас, перед началом учебного года, – самое подходящее время вместе с ребенком изучить дорогу в школу, пройти этот путь вместе несколько раз, заметить все возможные риски и опасности, а также оценить, насколько ребенок готов к тому, чтобы самостоятельно добираться в школу.

„Если ребенок добирается в школу на школьном автобусе или общественном транспорте, то в этом случае родителям надо оценить, насколько безопасно для ребенка пересечение дороги у автобусных остановок, и найти самый безопасный вариант", – сказал Кулламяэ. "В этом году чаще происходят ДТП с участием автобусов, поэтому важно объяснить ребенку, что если в автобусе есть ремень безопасности, то обязательно надо пристегнуться".

Кулламяэ добавил, что, как и в предыдущие годы, полицейские будут работать в первые школьные дни в усиленном составе. "По всей Эстонии на улицах с 1 по 3 сентября будет больше полицейских для успокоения дорожного движения. Надеемся, что учебный год начнется безопасно", – сказал он.

Кампания Департамента шоссейных дорог "Ты подаешь пример, они становятся внимательнее" пройдет с 13 августа до 9 сентября. Целевой группой кампании являются родителей детей детсадовского возраста и школьников 1-6 классов. Например, в рамках кампании пройдут тематические мероприятия в детских садах. Также Департамент шоссейных дорог приглашает родителей принять участие в тематической неделе "Вместе с ребенком пешком", которая пройдет с 28 августа по 1 сентября, цель которой – обратить внимание на необходимость обучению безопасному движению на дорогах вместе с ребенком. Больше информации и полезные советы можно найти на данном сайте.

Статистика по ДТП по уездам

Уезд ДТП за 7 месяцев 2019 года Погибшие* Пострадавшие* Харьюмаа 447 7 575 (92) Ляэнемаа 19 1 27 (2) Ляэне-Вирумаа 24 0 37 (4) Ида-Вирумаа 55 3 65 (16) Ярвамаа 15 3 23 (7) Йыгевамаа 20 5 (1) 21 (1) Пярнумаа 51 2 74 (10) Сааремаа 16 0 18 (3) Хийумаа 5 1 8 (3) Вильяндимаа 22 3 25 (2) Вырумаа 15 0 17 (0) Тартумаа 73 5 (1) 80 (11) Валгамаа 14 0 18 (2) Рапламаа 19 3 22 (3) Пылвамаа 11 0 16 (3)

* среди них дети в возрасте до 17 лет включительно