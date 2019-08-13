Государство может стать поручителем для желающих получить жилищный кредит

«С помощью финансовых инструментов государство могло бы прийти на помощь, например, в качестве поручителя. У нас есть Kredex, который занимается развитием подобной услуги, но ее можно было бы больше развивать на региональном уровне, иначе люди продолжат уезжать из сельской местности. О конкретных шагах можно будет говорить в ближайшие полгода, когда государство определится, как реализовать данный проект», - сказал министр государственного управления Яак Ааб в интервью ERR.

Несмотря на то, что банки уверяют, что для них нет разницы, где именно проживает желающий получить кредит человек, львиная доля сделок приходится на Харьюский уезд и Тарту: по данным Земельного департамента, в этом году 55 процентов сделок с квартирами было заключено в Харьюском уезде, 42 процента из которых — в Таллинне, а в Тартускому уезде было заключено 12 процентов сделок, в Ида-Вирумаа — 10, в Пярнумаа — 6, а в остальных уездах суммарно 17 процентов.