Велосипедист попал в страшную аварию во время тренировки

Поццовиво ехал на велосипеде по шоссе, когда на него наехал автомобиль. Отмечается, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и оказала итальянцу первую помощь. После этого он был госпитализирован, велогонщик получил переломы руки и ноги. Спортсмен все это время оставался в сознании.