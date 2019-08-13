Вт, 13.08.2019
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Велосипедист во время тренировки попал в страшную аварию

Доменико Поццовиво

ФОТО: Riccardo Scanferla / AP

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво попал под машину во время тренировки в Козенце на юге Италии, сообщает Lenta.ru.

Поццовиво ехал на велосипеде по шоссе, когда на него наехал автомобиль. Отмечается, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и оказала итальянцу первую помощь, после чего он был госпитализирован. У велогонщика переломы руки и ноги. Спортсмен все это время оставался в сознании.

Поццовиво — участник многодневки «Джиро д'Италия», в 2012-м он выигрывал один из этапов гонки. В том же году спортсмен стал первым в многодневке «Тур Альп».

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