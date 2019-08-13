Велосипедист во время тренировки попал в страшную аварию

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво попал под машину во время тренировки в Козенце на юге Италии, сообщает Lenta.ru.
Поццовиво ехал на велосипеде по шоссе, когда на него наехал автомобиль. Отмечается, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и оказала итальянцу первую помощь, после чего он был госпитализирован. У велогонщика переломы руки и ноги. Спортсмен все это время оставался в сознании.
Поццовиво — участник многодневки «Джиро д'Италия», в 2012-м он выигрывал один из этапов гонки. В том же году спортсмен стал первым в многодневке «Тур Альп».