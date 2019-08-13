Фотографии смертельно опасных ванных комнат взорвали социальные сети

От изображений, которыми молодая американка поделилась в социальных сетях, волосы встают дыбом от ужаса. По словам Сары Шауэр, блогера и по профессии копирайтера рекламных текстов, пользоваться ванными комнатами, изображенными на фотографиях, все равно что въехать в туннель, в конце которого не видно света, пишет thesun.co.uk.

Как пишет Сара в своем комментарии к выложенным в Twitter снимкам, в одном случае очень высока вероятность того, что стиральная машина рано или поздно упадет на моющегося в ванне человека, а в другом - выйдя из расположенной рядом с лестницей ванной легко можно скатиться вниз по ступенькам вниз. Другие фотографии можно увидеть, кликнув на твит Сары Шауэр.