Фотографии смертельно опасных ванных комнат взорвали социальные сети

В Сети появились фотографии странных, нелепых и даже опасных ванных комнат. Postimees сравнивает собственников спланированных таким образом помещений с игроками в русскую рулетку. Не делайте так!
От изображений, которыми молодая американка поделилась в социальных сетях, волосы встают дыбом от ужаса. По словам Сары Шауэр, блогера и по профессии копирайтера рекламных текстов, пользоваться ванными комнатами, изображенными на фотографиях, все равно что въехать в туннель, в конце которого не видно света, пишет thesun.co.uk.
for the past hour I’ve been trying to decide which is worse. I honestly can’t say pic.twitter.com/nofBqcM7T1— sarah schauer 🦂 (@SJSchauer) August 8, 2019
Как пишет Сара в своем комментарии к выложенным в Twitter снимкам, в одном случае очень высока вероятность того, что стиральная машина рано или поздно упадет на моющегося в ванне человека, а в другом - выйдя из расположенной рядом с лестницей ванной легко можно скатиться вниз по ступенькам вниз. Другие фотографии можно увидеть, кликнув на твит Сары Шауэр.
Впервые опубликовано 13.08.2019