Пытался выдать себя за русского: объявленный в розыск дебошир Кристьян-бэха был задержан на Филиппинах

На филиппинском острове Панглао был задержан известный в Эстонии дебошир Кристьян Каттай, которого в народе прозвали Кристьянм-бэхой. В Эстонии мужчина объявлен в розыск, но на Филиппины данное требование не распространяется. Кроме Кристьяна, полиция задержала еще двух эстонцев, сообщает Reporter.
Полиция Филиппин подтвердила Reporter факт задержания Кристьяна Каттая. Хотя сначала представители правоохранительных органов приняли журналиста за сообщника Каттая, который пытается получить информацию.
Полиция задержала Кристьяна, когда тот пытался выманить у китайца 25 000 песо (около 430 евро) за возврат паспорта.
В прокуратуре сообщили, что Каттай обвиняется в краже. Он был задержан 31 июля в одном из ресторанов быстрого питания на острове Панглао. У него при себе имелись наличные, мобильный телефон, а также паспорт гражданина Китая.
Сначала Каттай заявил филиппинским властям, что он русский, но позже все-таки признал, что является гражданином Эстонии.
О том, что Кристьян Каттай объявлен в розыск, в прокуратуре узнали от журналистов Reporter.
Глава бюро управления информацией Департамента полиции и погранохраны Иво Колк подтвердил, что с апреля 2018 года Кристьян Каттай находится в розыске.
Кристьян Каттай привлек внимание СМИ еще осенью 2009 года, когда в Таллинне на бульваре Сыпрузе он на своем BMW X5 врезался в столб и повредил троллейбусные линии. Он попытался скрыться с места происшествия, но ввязался в драку с прохожими, попытавшимся задержать его. Также он набросился с кулаками на прибывших на вызов стражей правопорядка. С той поры к дебошира стали называть Кристьян-бэха.
Также Каттай неоднократно привлекался к ответственности за драки.