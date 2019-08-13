Эстония создает подразделение добровольцев на случай войны и массовых беспорядков

Вынужденный отказаться в результате коалиционных переговоров от восстановления военизированной пограничной охраны Март Хельме (EKRE), став министром внутренних дел начал создавать новое подразделение, которое могло бы предложить помощь Департаменту полиции и погранохраны в случае кризисных ситуаций. Руководитель отдела спасения и кризисного урегулирования МВД Яанис Отсла сказал, что создающееся в помощь полицейским подразделение будет состоять преимущественно из помощников полицейских и резервистов, прошедших соответствующее срочной службе обучение.

«Все это на добровольной основе. Для желающих это означает двухнедельное обучение», - сказал Отсла, добавив, что срочная служба за счет этого не продлится. Насколько большим будет это подразделение, Отсла сообщить не захотел. «Мы не говорим о сотнях служащих, конечно, намного больше», - сказал он, отметив, что большая часть из предназначенных на четыре года 20 миллионов евро будут потрачены именно на приобретение полицейского оснащения.

Министр юстиции Райво Аэг признал, что не в курсе планов Хельме больше, чем говорилось при заключении коалиционного договора: «Скорее, они будут помогать при гражданских кризисах. Например, если бы сегодня через границу перешла большая масса людей, то, как я предполагаю, пришлось бы мобилизовать резервистов».

По словам Отсла, до сих пор в восстановившей независимость Эстонии такого резерва еще не было: «В бронзовые ночи было негде взять резерв для внутренней обороны. Но, конечно, это лишь один пример того, какая может сложиться ситуация. Помощь может потребоваться, когда беспорядки начинаются в нескольких городах одновременно или если происходят внезапные нападения».

Если на границе или на другом конце страны начнутся вооруженные беспорядки, сейчас Департамент полиции и погранохраны может рас считывать на помощь солдат-срочников и Кайтселийта, а также на помощников полицейских и тюремную службу. По словам Отсла, резерв внутренней обороны нужно применять в случае, если эти подразделения заняты.

«Это запасной вариант в случае очень плохой ситуации, например, если действительно началась война. Чтобы в ситуации, когда армия и Кайтселийт занимаются военной обороной, обеспечить достаточные ресурсы для внутренней защиты», - сказал Отсла, добавив, что в ожидании беспорядков после футбольных матчей подразделение задействоваться не будет.