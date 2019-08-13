МВД создает добровольное подразделение на случай войны и массовых беспорядков

Вынужденный отказаться в результате коалиционных переговоров от восстановления военизированной пограничной охраны Март Хельме (EKRE), став министром внутренних дел начал создавать новое подразделение, которое могло бы предложить помощь Департаменту полиции и погранохраны в случае кризисных ситуаций. Руководитель отдела спасений и кризисного урегулирования МВД Яанис Отсла сказал, что создаваемое в помощь полицейской деятельности подразделение будет состоять преимущественно из помощников полицейских и резервистов, прошедших отвечающее срочной службе обучение.

«Все это на добровольной основе. Для желающих это означает двухнедельное обучение», - сказал Отсла, добавив, что срочная служба за счет этого не продлится. Насколько большим будет это подразделение, Отсла раскрыть не захотел. «Мы не говорим о сотнях, всяко намного больше», - сказал он, отметив, что большая часть из предназначенных на четыре года 20 миллионов евро будут потрачены именно на приобретение полицейского оснащения.

Министр юстиции Райво Аэг признал, что он не знает о планах Хельме больше того, что говорили при составлении коалиционного договора: «Скорее они будут в помощь при гражданских кризисах. Например, если бы сегодня от границы подошла большая масса людей, то, согласно всем предположениям, их пришлось бы мобилизовать».

По словам Отсла, до сих пор в восстановившей независимость Эстонии такого резерва еще не было: «В бронзовые ночи не было, где взять резервы для внутренней обороны. Но, конечно, это лишь один пример того, какой может сложиться ситуация. Помощь может потребоваться, когда беспорядки происходят в нескольких городах одновременно, или если происходят внезапные нападения».

Если на границе или в другом конце страны начнутся вооруженные беспорядки, сейчас Департамент полиции и погранохраны может позвать на помощь солдат-срочников и кайтселийтчиков, а также помощников полицейских и тюремную службу. По словам Отсла, резерв внутренней обороны нужно применять в случае, если эти подразделения заняты.

«Это запасной вариант в случае очень плохой ситуации, например, когда действительно началась война. Чтобы в ситуации, когда армия и Кайтселийт занимаются военной обороной, обеспечить достаточные ресурсы для внутренней защиты», - сказал Отсла, добавив, что в ожидании беспорядков после футбольных матчей подразделение задействоваться не будет.