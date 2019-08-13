Берлин.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Многое повидавший за свою историю берлинский аэропорт Темпельхоф, возможно, вскоре будет принимать не самолеты, а мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля.

С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель. Чиновник, представляющий партию зеленых, намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом обитания «жриц любви» в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме.

Местные жители уже давно призывают власти повлиять на ситуацию.

«Местные жители и представители бизнеса на протяжении многих лет призывают запретить уличную проституцию», - говорится в заявлении мэра округа.

Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.