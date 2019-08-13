Также он отмечает, что большинство секс-работниц - это приезжие из Восточной и Юго-Восточной Европы.

Фон Дассель полагает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет включать в себя небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.

Не все поддерживают это начинание. Местная жительница Сара Тиба рассказала CNN, что проституция всегда была неотъемлемой частью Берлина.

«Мне кажется, ее переносят в место, где она будет создавать меньше неудобств для богатых. Пусть уж лучше они стоят на углах улиц, чем будут в условиях, где их не видно. Мужчин, которые к ним приходили, было прекрасно видно, поэтому было ощущение контроля. Но, когда женщины станут не видны, возможно, это скажется на их безопасности», - полагает она.

Боксы для секса впервые появились в голландском Утрехте в середине 1980-х годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.

Подобный комплекс появился в немецком городе Кельне в 2001 году, а впоследствии в Эссене, Бонне и Цюрихе. Они отличаются высокими мерами безопасности, включая камеры наблюдения на территории и «кнопки паники» в каждом боксе.