Фото: роскошная вилла в итальянском стиле недалеко от Таллинна ждет покупателя

Кроме жилых помещений в доме расположены бассейн, баня, кинозал, биллиардная и гараж.

Дизайн внутренних помещений выдержан в классическом стиле. В таком доме можно запросто почувствовать себя королем маленького королевства! Море находится в 600 метрах от дома.