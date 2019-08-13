Вт, 13.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Фото: роскошная вилла в итальянском стиле недалеко от Таллинна ждет покупателя

Фото: роскошная вилла в итальянском стиле недалеко от Таллинна ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

В большой шикарной вилле, которая находится в пятнадцати километрах от Таллинна, насчитывается целых двенадцать комнат, пишет Postimees. 

Интерьер виллы площадью 900 квадратных метров поражает своей роскошью. 

ФОТО: KV.EE

Кроме жилых помещений в доме расположены бассейн, баня, кинозал, биллиардная и гараж. 

ФОТО: KV.EE

Дизайн внутренних помещений выдержан в классическом стиле. В таком доме можно запросто почувствовать себя королем маленького королевства! Море находится в 600 метрах от дома. 

ФОТО: KV.EE

Фотографии роскошного дома можно посмотреть на странице портала недвижимости KV.EE

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