Разведка США считает, что под Северодвинском взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"

"Представители американской разведки задаются вопросом, испарилась ли великая мечта Путина о возрожденном арсенале в этом таинственном взрыве, или это была просто неудачная попытка Москвы создать новый класс оружия дальнего и подводного действия, которое Соединенные Штаты не могут перехватить", - отмечает газета, напоминая о том, что это произошло на фоне выхода США из договора ДРСМД.

Как отмечает газета, новый класс гиперзвукового и подводного ядерного оружия не запрещен какими-либо существующими договорами, что дает России возможность свободно проверять и применять его. США также экспериментировали с созданием крылатой ракеты с ядерным двигателем неограниченной дальности, но отказались от этого, осознав ограничения и риски. Эксперт по атомной энергии в Федерации американских ученых Анкит Панда назвал создание такой ракеты "безумием".

Владимир Путин впервые упомянул "Буревестник" во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Он охарактеризовал ее как низколетящую малозаметную крылатую ракету, которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. По словам Путина, она неуязвима для всех существующих и перспективных систем - как ПРО, так и ПВО.

По информации портала CNBC, эта ракета уже неоднократно испытывалась на Центральном полигоне на Новой Земле и на полигоне Капустин Яр. Известно, что с ноября 2017 года по февраль 2018-го было проведено четыре испытания и все они закончились неудачей. Российские военные якобы пытались найти одну из этих ракет, упавшую в Баренцево море.

Президент США Дональд Трамп в Twitter повторил версию The New York Times. По его словам, взрыв заставил многих людей поволноваться о загрязнении воздуха вокруг полигона и далеко за его пределами. США сделали выводы из инцидента, и у США есть "похожие, но более продвинутые технологии".

Как сообщает Интерфакс, в минувшую субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа.

По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Со ссылкой на директора Российского федерального ядерного центра Валентина Костюкова сообщалось, что в результате ЧП погибло пять сотрудников ядерного центра. Еще трое были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Указывались имена погибших сотрудников: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.