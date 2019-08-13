Российским молодым талантом интересуются итальянские гранды

По информации источника, европейские клубы внимательно следят за выступлениями Бакаева и изучают возможность его подписания. Об этом заявил источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией.

«За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд», — сказал источник, близкий к футболисту, отметив, что одним из таких клубов был «Удинезе».

Сообщается, что интерес со стороны итальянского клуба сохраняется. Название других итальянских клубов, которые заинтересованы в Бакаеве, источник не сообщил.

Утверждается, что официальных предложений об оформлении трансфера пока не поступало.