Борьба вокруг пенсионной системы продолжается

Центристская партия и «Отечество» придерживаются принципиально разного мнения относительно того, как реформировать пенсионную систему, пишет Postimees.
Вопрос в том, как выполнить одно из важнейших предвыборных обещаний обеих партий. Центристская партия хотела бы объединить внеочередное повышение пенсий с обещанием «Отечества» сделать вторую пенсионную ступень добровольной. Но «Отечество» этого совсем не хочет.
Вчера утром главы коалиционных партий собрались обсудить эти и некоторые другие вопросы. По вопросу о пенсиях к окончательному решению так и не пришли.
Для «Отечества» крайне важно двигаться дальше с реформой второй пенсионной ступени, а когда это будет сделано, начать думать об обещанном центристами внеочередном повышении пенсий. «Отечество» ссылается на то, что только после реформы второй пенсионной ступени будет видно, сколько людей воспользуется этой возможностью, т.е. сколько денег освободится для государства. До этого нельзя увидеть, появится ли возможность для внеочередного повышения пенсий, а если появится, то насколько можно будет их повысить.
Преждевременно полагать, что деньги, освободившиеся после реформы второй пенсионной ступени, можно будет использовать для желаемого центристами внеочередного повышения пенсий.
«Отечество»: это разные вещи
До начала встречи председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал, что нет никакой договоренности об объединений двух изменений, касающихся пенсионной ступени. «Это разные вещи. Со второй пенсионной ступенью мы будем двигаться дальше так, как договорились, общие рамки уже обозначены в коалиционном договоре, - сказал он. – Что касается внеочередного повышения пенсий, это будет рассматриваться вместе с госбюджетом, в зависимости от экономического прогноза, когда можно будет это сделать». По словам Сеэдера, преждевременно полагать, что деньги, освободившиеся после реформы второй пенсионной ступени, можно будет использовать для желаемого центристами внеочередного повышения пенсий.
Отвечая на вопрос, Сеэдер дважды подчеркнул, что общие принципы превращения второй пенсионной ступени в добровольную записаны в коалиционном договоре. Однако там нет ни слова о привязке этой реформы к внеочередному повышению пенсий. Председатель «Отечества» также подтвердил, что реформа не будет разбита на несколько частей. По его словам, все необходимые решения необходимо принять в самом начале. «Когда то или иное решение вступит в силу, об этом можно спорить, реформа будет вступать в силу поэтапно, однако закон и общие принципы необходимо принять за один раз», - подтвердил Сеэдер.
Центристская партия: это не разные вещи
Центристская партия, особенно министр социальных дел Танель Кийк, считает, что реформу второй пенсионной ступени и внеочередное повышение цен необходимо проводить вместе. Поскольку, если какое-то количество людей откажется от второй пенсионной ступени, крайне необходимо, чтобы значительно выросла государственная пенсия. Только в этом случае у этих людей будет какой-то доход на пенсии. Таким образом, реформу второй пенсионной ступени нельзя отделять от внеочередного повышения пенсий.
Важно то, что Центристская партия не хочет рисковать тем, что EKRE добилась обещанного ими снижения алкогольного акциза, «Отечество» - превращения второй пенсионной ступени в добровольную, а центристы не выполнили своего основного обещания, поскольку денег нет.
Следует отметить, что при выполнении обещаний, которые касаются пенсий, важную роль играет Министерство финансов, во главе которого стоит Мартин Хельме из EKRE. На пресс-конференции по случаю ста дней правительства Хельме сказал, что внеочередное повышение пенсий будет в любом случае.
Вчера он также подтвердил, что будет и превращение второй пенсионной ступени в добровольную, и дал понять, что скорее обещания Центристской партии и «Отечества» необходимо рассматривать вместе. «Эти вещи не связаны формально, но связаны по сути, поскольку касаются пенсионной системы. Их и надо обсуждать одновременно, вторая ступень и ее финансирование касается всей нашей пенсионной ступени», - сказал Хельме, не уточнив, означает ли это, что темы будут связаны и будут осуждаться одновременно.
Открытые темы
Поскольку председатели коалиционных партий долго не встречались в таком формате, помимо реформ обсуждались и другие темы. Например, необходимо решить, как двигаться дальше с инициированным соцдемами проектом муниципальных домов. Остаются и вопросы, связанные с предоставлением гражданства.
«Идут пункт за пунктом, чтобы какие-то вещи ушли с повестки, - описали вчера в Postimees. – Так будет происходить, пока не будет достигнута договоренность по большим вопросам».
По словам Мартина Хельме, вчера планировалось осудить все темы, которые еще нуждаются в политическом решении. «У нас большие инвестиции в государственном портфеле недвижимости, что-то возьмем, что-то оставим», - сказал он. Хелир-Вальдор Сеэдер перечислил еще несколько тем: «Инвестиции, бюджет, сланцевая энергетика, госреформа, топливо с особой маркировкой».