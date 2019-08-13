Борьба вокруг пенсионной системы продолжается: обещанное внеочередное повышение пенсий пока под вопросом

Следует отметить, что при выполнении обещаний, которые касаются пенсий, важную роль играет Министерство финансов, во главе которого стоит Мартин Хельме из EKRE. На пресс-конференции по случаю ста дней правительства Хельме сказал, что внеочередное повышение пенсий будет в любом случае.

Вчера он также подтвердил, что будет и превращение второй пенсионной ступени в добровольную, и дал понять, что скорее обещания Центристской партии и «Отечества» необходимо рассматривать вместе. «Эти вещи не связаны формально, но связаны по сути, поскольку касаются пенсионной системы. Их и надо обсуждать одновременно, вторая ступень и ее финансирование касается всей нашей пенсионной ступени», - сказал Хельме, не уточнив, означает ли это, что темы будут связаны и будут осуждаться одновременно.

Открытые темы

Поскольку председатели коалиционных партий долго не встречались в таком формате, помимо реформ обсуждались и другие темы. Например, необходимо решить, как двигаться дальше с инициированным соцдемами проектом муниципальных домов. Остаются и вопросы, связанные с предоставлением гражданства.

«Идут пункт за пунктом, чтобы какие-то вещи ушли с повестки, - описали вчера Postimees. – Так будет происходить, пока не будет достигнута договоренность по большим вопросам».

По словам Мартина Хельме, вчера планировалось осудить все темы, которые еще нуждаются в политическом решении. «У нас большие инвестиции в государственном портфеле недвижимости, что-то возьмем, что-то оставим», - сказал он. Хелир-Вальдор Сеэдер перечислил еще несколько тем: «Инвестиции, бюджет, сланцевая энергетика, госреформа, топливо с особой маркировкой».