Во вторник Таллинн посетят почти 4000 круизных туристов

В 09.30 в столичном порту Ванасадам ошвартуется судно Serenade of The Seas под флагом Багамских островов, которое доставит в Таллинн почти 2000 туристов. В 17.30 судно продолжит рейс из Таллинна в Хельсинки.

В 11 часов в Таллинн прибудет судно Norwegian Spirit также под флагом Багамских островов с почти 2000 туристами на борту. Из Таллинна лайнер продолжит путь в Петербург, судно выйдет в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.