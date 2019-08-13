Вт, 13.08.2019
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  • На Чудском озере попало в беду судно с 14 людьми на борту

На Чудском озере попало в беду судно с 14 людьми на борту

Чудское озеро.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

В конце прошлой недели погранохрана спасла на Чудском озере компанию из 14 человек на лодке, которая попала в беду из-за неисправности мотора. Погода испортилась, лил дождь, волна вынесла лодку на мелководье, описали пограничники.

На место прибыли пограничники, которые отбуксировали судно с мелководья, а капитан с помощником остались чинить мотор. В общей сложности на берег эвакуировали 12 человек.

По словам начальника кордона Васкнарвы Урмаса Эльма, пограничники выходили на связь с капитаном в субботу, когда он только планировал свой выход в озеро. «Капитан хотел взять на борт больше людей            , чем положено, и пришел к нам за разрешением», - описал Урмас Эльм.

«Вместимость этой лодки - 11 человек и, несмотря на предупреждение, на следующий день судно вышло из порта с 14 людьми на борту», - рассказал начальник кордона Васкнарвы.

Капитан починил мотор и самостоятельно направился к берегу. В связи с нарушением требований безопасности при перевозке пассажиров пограничники начали производство по делу о проступке.

«Капитан отвечает за жизни всех находящихся на борту людей и игнорирование требований безопасности - прямая угроза здоровью человеку. К счастью, эта ситуация разрешилась благополучно и люди безопасно были доставлены на берег. Вода не прощает ошибок - капитан должен адекватно оценивать свои умения и опыт и придерживаться требований безопасности», - заключил Урмас Эльм.

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