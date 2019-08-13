На Чудском озере попало в беду судно с 14 людьми на борту

На место прибыли пограничники, которые отбуксировали судно с мелководья, а капитан с помощником остались чинить мотор. В общей сложности на берег эвакуировали 12 человек.

По словам начальника кордона Васкнарвы Урмаса Эльма, пограничники выходили на связь с капитаном в субботу, когда он только планировал свой выход в озеро. «Капитан хотел взять на борт больше людей , чем положено, и пришел к нам за разрешением», - описал Урмас Эльм.

«Вместимость этой лодки - 11 человек и, несмотря на предупреждение, на следующий день судно вышло из порта с 14 людьми на борту», - рассказал начальник кордона Васкнарвы.

Капитан починил мотор и самостоятельно направился к берегу. В связи с нарушением требований безопасности при перевозке пассажиров пограничники начали производство по делу о проступке.