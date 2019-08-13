"Левадия" разорвала контракт с высланным из Эстонии Евгением Кабаевым

"Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение Департамента полиции и пограничной охраны в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет, - рассказал rus.err.ee спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко. - А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта".