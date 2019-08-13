Вт, 13.08.2019
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В США задержан мужчина, открывший стрельбу рядом с госпиталем

В США задержан мужчина, открывший стрельбу рядом с военным госпиталем.

ФОТО: Antonio Perez / ZUMAPRESS.com

Полиция Чикаго задержала мужчину, открывшего стрельбу рядом с госпиталем, сообщает во вторник телеканал Fox News.

"Подозреваемый находится под стражей после стрельбы рядом с больницей для военных (...) в районе Вест-сайд", - сообщает Fox News, отмечая, что госпиталь обеспечивает лечение ветеранов боевых действий.

Представитель полиции города Джеффри Эйхерн заявил, что сотрудники службы безопасности медицинского центра задержали стрелка, пытавшегося войти в здание. Задержанного передали полиции.

"Никто не пострадал, никто не был ранен", - заявил начальник оперативного отдела ФБР в Чикаго Джеффри Соллет в эфире телеканала.

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