Никто ничего не слышал: жизнь человека трагически оборвалась под окнами многоквартирного дома

Возвышающийся над землей на несколько десятков сантиметров старый колодец был вчера закрыт ржавой железякой, на которой стояли две свечи. Возле колодца стояло жестяное ведро, которое было наполовину заполнено красной смородиной. В стороне в траве лежал велосипед, пишет Pärnu Postimees.

Местный мужчина, который живет возле яблоневого сада, сказал, что все так, как оставил трагически погибший Антс: как наполовину наполненное ведро, так и велосипед.

Несколько лет назад Антс жил возле другого сада в многоквартирном доме, который сейчас стоит пустым. «Сам ходил набирать воду из этого колодца. Он точно знал, что этот колодец находится здесь», - говорит деревенский житель, который не пожелал называть своего имени.

Недалеко от сада в траве лежал велосипед погибшего. ФОТО: Mailiis Ollino

В пятницу утром один из жителей дома заметил в саду велосипед Антса и спросил у соседей, встречал ли кто-то его поблизости. «Но я из дома не выходил, не видел», - вспоминает житель дома Аугуст.

Колодец находится всего в нескольких десятках метров от многоквартирного дома, почти под окнами. Но никто не видел собиравшего ягоды Антса.

Местные жители говорят, что покрывавший колодец асбестоцемент практически разрушился. Они предполагают, что погибший сел на него и провалился.

«Возможно, что он сел на колодец, - предположил пожелавший сохранить анонимность местный житель. – Пошел, как он сам обычно говорил, на перекур». Поскольку куст находится вблизи колодца, он мог сделать перерыв во время сбора ягод.

И пресс-секретарь Спасательного центра Марис Мооритс сказала, что можно предположить, что 76-летний человек пошел собирать ягоды, провалился вместе с панелями, которыми был накрыт колодец, и утонул.

Погибший был одинок, у него не былоблизких. Дома его ждала собака, которую на данный момент отправили в Пярнуский приют для животных.

«Как будешь в следующем году пилить деревья на дрова?» - спрашивает у Августа один из местных жителей, поскольку Антс был известен своим трудолюбием и отзывчивостью и помогал бывшим соседям.